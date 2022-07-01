Мешканців Сумщини закликають ​утриматися від поїздок до 10-кілометрової прикордонної зони

Також не слід обговорювати інформацію про обстріли в чатах і соцмережах.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликає громадян утриматися від поїздок у 10-кілометрову прикордонну зону, а жителів регіону дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Суми. До уваги мешканців громад, що входять до зони бойових дій: прислухайтеся до сигналів сирен. Також мирним мешканцям слід утриматися від поїздок 10-кілометровою прикордонною зоною сьогодні", - зазначив Живицький.

Він також закликав не обговорювати в чатах і соцмережах інформацію про обстріли доти, доки не з'явиться офіційна інформація від голови ОВА чи військових.

"Не допомагайте ворогу коригувати вогонь", - підсумував Живицький.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни з мінометів обстріляли Есманську територіальну громаду Сумщини. Прикордонники зафіксували майже два десятки мін, які прилетіли з боку російського села Троєбортне.

29 червня, російські окупанти багаторазово обстрілювали населені пункти Сумщини. У результаті обстрілів загинули двоє цивільних, є поранені.