Накладення арешту на корпоративні права компанії, що займається мінеральною водою, який забезпечили співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) в середині червня, не має на меті зупинити виробництво. Навпаки, ці дії покликані убезпечити підприємство від зупинки роботи, та направлені на перешкоджання спробам вивести активи, що пов'язані з ним.

Про це в інтерв'ю для "LB Live" повідомив голова БЕБ Вадим Мельник.

"Щоб не казали, що, мовляв, ми всіх зупиняємо. Ні, бо це робочі місця, зарплати, це, знову ж таки, забезпечення населення питною водою. Це все важливо. До того ж не треба забувати, що ця питна вода не завозиться, а виробляється тут, в Україні. Тому є доцільність дати можливість цьому підприємству працювати", - зазначив він, у відповідь на питання щодо арешту підприємства з виробництва та реалізації мінеральної води "Моршинська", яке пов'язують з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Директор Бюро економбезпеки додав, що в межах кримінальних проваджень, після арешту, БЕБ передає майно в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.

"Так робиться щодо всіх активів. Чи треба їх брати під контроль? Обов'язково. А в який спосіб, ще вже вирішать інші державні органи...Чому це важливо? Бо сьогодні вони працюють, а де гарантія, що завтра власники не передумають і не знищать це підприємство, і не виставить на вулицю людей?", - сказав Вадим Мельник.

Водночас він додав, що аналіз діяльності підприємств, які входять до орбіти російського мільярдера Михайла Фрідмана (В Україні контролює, серед іншого, "IDS Borjomi International – IDS Group Ukraine" (ТМ "Моршинська"), - LB.ua) не є виключенням, та пов'язаний з вивченням діяльності усіх російських олігархів в Україні.

"У нас немає виключень - ми аналізуємо усіх російських бенефіціарів, зокрема й цього", - зазначив Вадим Мельник.

Нагадаємо, що співробітники Бюро економічної безпеки України забезпечили накладення арешту на корпоративні права компанії з виробництва та реалізації мінеральної води (цінні папери та грошові кошти, які є частками статутного капіталу підприємства) на загальну суму 53,4 млн грн.

Встановлено, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з Росії. За даними слідства, російські бізнесмени, намагались уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Зокрема за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України.

За даними "Економічної правди", йдеться про арешт корпоративних прав компанії "Моршинська", яка через кіпрські компанії належить російському олігарху Михайлу Фрідману, який знаходиться під санкціями США, ЄС та Британії.

Раніше повідомлялося, що російський олігарх Михайло Фрідман хоче стати громадянином України. Він консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України.