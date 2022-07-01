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Україна отримала від британців понад 400 млн євро на зарплати держслужбовців та бюджетників

Фінансування передбачено як на національному, так і регіональному рівнях.

Україна отримала від британців понад 400 млн євро на зарплати держслужбовців та бюджетників
Фото: EPA/UPG

Україна отримала кредит на суму 446,8 млн євро у рамках проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”. 

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

У межах фінансування гарантія Великобританії становить 424,6 млн євро.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.

“В умовах війни Україні важливо зберегти потенціал, дієвість і стійкість державного управління. Залучені кошти дозволять забезпечити належне фінансування для працівників бюджетної сфери. Вдячні Уряду Великобританії та команді Світового банку за підтримку України у цей важкий період нашої історії”, – повідомив очільник відомства Сергій Марченко.

Нагадаємо, 30 червня до державного бюджету України надійшов грант від США на суму $ 1,3 млрд, які також спрямують на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці держслужбовців та бюджетників.

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