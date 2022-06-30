Чернишов закликав місцеву владу проводити утеплення будинків

Та залучати містян до підготовки до опалювального сезону.

Організація опалювального сезону є питанням національної безпеки України, а будь-які спекуляції та використання теми опалення в політичних цілях злочином перед державою.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час другого засідання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 року.

Міністр вкотре наголосив, що тарифи на тепло не змінюються. Профільними міністерствами, НАК “Нафтогаз” та Асоціацією міст України спільно підготовлений проєкт урядового рішення щодо покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу.

Крім того, Олексій Чернишов наголосив, що місцева влада вже зараз має проводити утеплення будинків та накопичувати альтернативне паливо.

Він також закликав місцеву владу заповнити дані про стан та потреби підприємств ЖКГ на платформі Uneeds, яку формує Мінрегіон.

“Звертаюся до міських голів. На вас — особливо відповідальне навантаження. Я сподіваюся, що наша традиційно партнерська співпраця з містами продовжиться. Проведіть якісну роз’яснювальну кампанію серед громадян і дотримуйтеся єдиної інформаційної політики. Залучайте містян до підготовки до опалювального сезону. Спілкуйтеся з ними по-дорослому. Підтримуйте їх у побутовій термомодернізації”, — наголосив Олексій Чернишов.

Як зазначив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, важливою складовою проходження опалювального сезону є злагоджена робота всіх відомств та гілок влади.

“Завдяки злагодженій роботі була підтримана пропозиція АМУ про недопущення націоналізації підприємств ТКЕ у разі затримки з оплати договорів реструктуризації заборгованості за природний газ. Важливим показником ефективності роботи Штабу також стало ухвалене рішення щодо більш прийнятного для підприємств ТКЕ механізму оплати спожитого природного газу під час наступного опалювального сезону”, — зазначив він.

Міністр наголосив, що жоден регіон не залишиться поза увагою, і він планує провести робочі зустрічі з представниками регіонів та міст, особливо з прифронтовими та тими, які постраждали від наслідків бойових дій.