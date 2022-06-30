Мито за автівки повертається. Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7418, за яким мита та ПДВ на імпортні товари, в тому числі автомобілі, повертаються. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, який є заступником голови податкового комітету ВРУ.
Законопроєктом відновлюються умови оподаткування, скасовані у березні:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи
- для підприємств, що не сплачують ввізне мито
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами
Так, протягом періоду від березня до червня до України завезли 211 000 автомобілів, фіксували і непоодинокі випадки ввезення автівок преміум-класу. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав 23,5 млрд грн.
Саме з огляду на необхідність наповнення держбюджету та усунення надмірної конкуренції з продукцією, виробленими всередині країни, імпортні товари тепер знову оподатковуватимуть.
Водночас, законопроєкт звільняє від пенсійного збору при купівлі електрокарів. Документ набирає чинності з 1 липня.
Нагадаємо, до такого радикального кроку, як скасування мита на деякі товари імпорту, в Україні пішли на початку війни через необхідність забезпечення найнеобхіднішими товарами та продуктами харчування. Щодо автівок, то їх розмитнювати безкоштовно вирішили з огляду на потреби фронту та волонтерів.
Але вже наприкінці квітня стало зрозуміло, що продуктами Україна здатна забезпечити себе, а безкоштовним імпортом автівок почали зловживати. Державна митна служба звернула тоді увагу парламентарів на це.