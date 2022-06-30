Мито за автівки повертається. Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7418, за яким мита та ПДВ на імпортні товари, в тому числі автомобілі, повертаються. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, який є заступником голови податкового комітету ВРУ.

Законопроєктом відновлюються умови оподаткування, скасовані у березні:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи

для підприємств, що не сплачують ввізне мито

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами

Так, протягом періоду від березня до червня до України завезли 211 000 автомобілів, фіксували і непоодинокі випадки ввезення автівок преміум-класу. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав 23,5 млрд грн.

Саме з огляду на необхідність наповнення держбюджету та усунення надмірної конкуренції з продукцією, виробленими всередині країни, імпортні товари тепер знову оподатковуватимуть.

Водночас, законопроєкт звільняє від пенсійного збору при купівлі електрокарів. Документ набирає чинності з 1 липня.

Нагадаємо, до такого радикального кроку, як скасування мита на деякі товари імпорту, в Україні пішли на початку війни через необхідність забезпечення найнеобхіднішими товарами та продуктами харчування. Щодо автівок, то їх розмитнювати безкоштовно вирішили з огляду на потреби фронту та волонтерів.

Але вже наприкінці квітня стало зрозуміло, що продуктами Україна здатна забезпечити себе, а безкоштовним імпортом автівок почали зловживати. Державна митна служба звернула тоді увагу парламентарів на це.