На кордонах з Угорщиною і Словаччиною великі черги, - голова Закарпатської ОДА

Вони стосуються транспортних засобів, які ввозяться для розмитнення.

На кордонах з Угорщиною і Словаччиною утворилися черги.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита на своїй Facebook-сторінці.

"Спостерігаємо суттєве збільшення кількості легкових транспортних засобів на в’їзд в Україну в пунктах пропуску по всій ділянці державного кордону. У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, однак вона також викликає неабияке занепокоєння", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що люди перебувають у транспортних засобах по декілька діб, на спеці та без належних санітарних умов. Проте черги стосуються лише транспортних засобів, які ввозяться для розмитнення. Загальний трафік, туристів, транзиту та інших рухається майже без черг.

"Щодо черги, яка виникла, то тут є низка об’єктивних та суб’єктивних чинників. Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й із країн Прибалтики, Польщі та інших. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює пропуск та оформлення. Є й інші чинники операційного характеру, які потребують негайної оптимізації", - додає Микита.

Також повідомляється, що на завтра ініційовано зустріч із представниками митниці та прикордонної поліції Угорщини з метою оперативного вирішення проблемних питань.

Нагадаємо, прикордонна служба України співпрацює з ЄС для зменшення черг автівок на пунктах пропуску.

Раніше повідомлялось, що з 27 червня буде змінено режим роботи одного з пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.