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АМКУ дозволив Укрпошті придбати "Альпарі банк", - Смілянський

"Готуємо останній крок - рішення НБУ".

АМКУ дозволив Укрпошті придбати "Альпарі банк", - Смілянський
Фото: www.rbc.ua

Антимонопольний комітет України надав дозвіл Укрпошті на придбання "Альпарі банку".

Про це повідомив очільник поштового оператора Ігор Смілянський.

"В умовах, коли багато відділень банків зачинені, немає зв’язку і там працює виключно Укрпошта, дуже важлива поява сучасних банківських послуг. Укрпошта взялася за це завдання. А ще — за завдання заощадити кошти країні, якій важлива кожна гривня в бюджеті. До 10 мільярдів гривень за 3-4 роки", - зазначив Смілянський.

Він додав, що тепер Укрпошта очікує на рішення Нацбанку.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року АТ "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку АТ "Альпарі банк". Ціна угоди – 260 млн гривень.

Цьогоріч у січні поштовий оператор звернувся до АМКУ за висновками щодо придбання "Альпарі банку".

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