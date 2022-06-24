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До Дія.City приєдналися 262 компанії-резиденти

За новими видами діяльності вже долучилися 13 компаній.

До Дія.City приєдналися 262 компанії-резиденти
Фото: t.me/zedigital

Станом на сьогодні до Дія.City приєдналися 262 компанії-резиденти.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Ми адаптували проект під нові реалії, щоб простимулювати нові напрями та дати ще більшій кількості компаній можливість користуватися стимулами Дія.City. Тепер до простору можуть приєднатися компанії, основний напрям роботи яких — хостинг та хмарні датацентри, продукти для оборонної, промислової та побутової сфер, а також міжнародні карткові платіжні системи”, – йдеться у повідомленні.

За новими видами діяльності у Дія.City вже долучилися 13 компаній, зокрема Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn та інші.

За підрахунками, у лютому-квітні надходження в український бюджет від резидентів Дія.City становили 1,3 млрд грн. З них –понад 57 млн грн військового збору. 

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