У McDonald’s підтвердили плани відновити роботу в Україні

Мережа ресторанів не буде працювати під час повітряної тривоги.

Мережа ресторанів McDonald’s підтвердила, що планує відновити роботу своїх закладів в Україні після того, як затвердять нові протоколи безпеки та правила роботи.

Про це повідомила СЕО мережі McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова, пише Forbes-Україна.

В McDonald’s вже заявили, що не будуть працювати під час повітряних тривог, а також вивчають наявність поруч із кожним рестораном бомбосховищ для персоналу.

Бадрітдінова розповіла, що у мережі у різній мірі постраждали девʼять ресторанів із 107-ми, однак усі планують відремонтувати.

“До деяких із них ми ще не мали доступу. Наприклад, у Харкові. Згідно з нашими протоколами безпеки, ми не можемо туди потрапити і оцінити втрати, поки там йдуть бойові дії”, – зазначила представниця McDonaldʼs.

Також компанія планує відновити мережу постачань в Україні, хоча вже підрахували, що через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закупати в інших регіонах чи країнах. Наприклад, пакування, чи соки тривалого зберігання, соуси, тощо.

Бадрітдінова не назвала строки відкриттів ресторанів і відмовилася коментувати перемовини з МЗС, однак керівник одного з київських закладів повідомив, що McDonald’s може поновити свою роботу в Україні в серпні. Але лише в тому випадку, якщо будуть узгоджені питання безпеки.

Нагадаємо, 19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про те, що МЗС переконує McDonald’s відновити роботу в Україні.

Компанія призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань після 24 лютого.