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Україна фінансує витрати на війну переважно власним коштом, – Железняк

Каже, поки що казки про те, що "іноземці за нас платять", є лише черговим фейком популістів

Україна фінансує витрати на війну переважно власним коштом, – Железняк

Впродовж 120 днів видатки на ведення війни Україна здебільшого фінансувала з використанням внутрішніх ресурсів. Зокрема завдяки збору податків, мит, коштів, які надходили в державний бюджет від держпідприємств і Нацбанку.

Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп, заступник глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Ситуація теоретично має швидко змінитися й пункт "кредити й гранти" зрівняється с податками. Але поки що казки про те, що "іноземці за нас платять", є лише черговим фейком популістів", – зазначив він.

Зокрема, за даними нардепа, с 24 лютого по 22 червня за наповненням Бюджету головними джерелами грошей були:

  1. Податки + митниця + дивіденди держпідприємств: близько 310 млрд (*орієнтовно, якщо результат за червень буде 60-70 млрд грн);
  2. Нацбанк: купив ОВДП на 190 млрд грн й ще 19 млрд грн прибутку перерахував до Держбюджету. Що забезпечило 209 млрд грн;
  3. Гранти та кредити. Усі донори (МВФ, ЄС, США, Канада, Світовий банк) поки що трохи більш як 200 млрд грн. Але скоро (може навіть вже) має бути ще +21 млрд грн. А взагалі план лише за червень-липень заучити 257,4 млрд грн;
  4. Продаж «військових ОВДП» банкам та фізособам (всього 107 млрд грн).

Нагадаємо, Верховна Рада своїм рішенням від 21 червня повернула мита та податок на додану вартість (ПДВ) на імпорт товарів, зокрема автомобілів.

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