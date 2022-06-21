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Італійський бізнес готовий інвестувати у відновлювану енергетику України

А також допомагати відбудовувати постраждалу від бойових дій енергетичну інфраструктуру.

Італійський бізнес готовий інвестувати у відновлювану енергетику України
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Італійський бізнес висловив зацікавленість в інвестуванні у відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики за результатами зустрічі заступника міністра енергетики з питань євроінтеграції Ярослава Демченкова із послом Італії в Україні П’єром Франческо Дзадзо і президентом Загальної конфедерації італійської промисловості Карло Бономі.

"Італійські компанії зацікавлені у співпраці в сфері відновлюваної енергетики – сонячної, вітрової та біоенергетики, у впровадженні технологій, що дозволяють заощаджувати використання енергії”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, італійський бізнес готовий вже зараз співпрацювати з українським енергокомпаніями з метою підтримки успішної підготовки енергосистеми України до опалювального сезону, відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала від бойових дій.

Демченков із представниками Італії обговорили шляхи для майбутньої співпраці та можливості залучення італійських промислових компаній до післявоєнної відбудови енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, в Україні працюють над створенням національної мережі електричних зарядних станцій.

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