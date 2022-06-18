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За добу відновили електропостачання майже 10 тисячам споживачів в областях, де тривають бої, - Міненергетики

Знеструмленими залишається близько 746 населених пунктів.

За добу відновили електропостачання майже 10 тисячам споживачів в областях, де тривають бої, - Міненергетики
Фото: http://energomir.net

За минулу добу вдалося відновити відновлено електропостачання близько 9,6 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Зокрема, зі світлом тепер будуть 5 тисяч користувачів Донеччини, 4,2 тисячі - Харківщини, 300 - Сумщини і 100 - Запорізької області.

Ще 3,3 тисячі абонентів відновили постачання газу.

"Станом на 18 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 746 населених пунктів, загалом близько 626,9 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 380,1 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 35,1 тисяч споживачів", - розповіли  міністерстві.

Без газопостачання залишаються ще близько 172 тисячі абонентів.

Нагадаємо, упродовж 12 червня вдалося відновити електропостачання близько 44 тисячам споживачів.

Минулого тижня ворожі обстріли пошкодили електролінії в районі Торецька (Донеччина), а це спровокувало відключення підстанцій НЕК "Укренерго" на території області.

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