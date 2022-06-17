Британські компанії цікавляться відновленням української інфраструктури, - Качка

Британські компанії мають значний інтерес до відновлення інфраструктури в Україні.

Про це повідомив торговий представник України – заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Він на запрошення державного секретаря з питань міжнародної торгівлі Великобританії Анн-Марі взяв участь у британсько-українському інфраструктурному саміті в Лондоні.

У заході взяли участь представники уряду України та Великобританії, а також британські інженерні, архітектурні та логістичні компанії, які мають намір взяти участь у реалізації проєктів ранньої відбудови інфраструктури.

Качка наголосив, що нині Україна розпочинає поступово відновлювати зруйновану інфраструктуру за підтримки іноземних партнерів. Тому для нашої держави важлива участь приватних компаній, які допоможуть у повоєнному відновленні, а також співпраця з владою Великобританії для реалізації таких проєктів.

"Більшість компаній, які взяли участь у саміті, мають великий досвід у відновленні інфраструктури в інших країнах або реалізації інженерних проєктів як тимчасового, так і постійного характеру – від понтонних переправ до побудови великих інфраструктурних об’єктів. Ці компанії мають значний інтерес до відновлення інфраструктури в Україні. І Міністерство економіки України разом з Міністерством інфраструктури та обласними адміністраціями буде працювати над тим, щоб забезпечити належну координацію дій усіх учасників цього справді масштабного проєкту", – сказав заступник міністра економіки України.

Нагадаємо, нині під час візиту до Києва британського прем'єра Бориса Джонсона Володимир Зеленський обговорив із ним відбудову України після війни. Президент подякував Джонсону за "шефство" на Києвом та Київською областю, яке взяла на себе Велика Британія.