Україна отримала кредит від Канади на 773 млн доларів, – Мінфін

До державного бюджету надійшов 1 млрд канадських доларів (близько 773 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Це – перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду. Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

“Я вдячний уряду Канади та особисто віцепрем‘єр-міністру, міністру фінансів Канади Христі Фріланд за непохитну підтримку України у боротьбі за нашу свободу. Ухвалене рішення вкотре демонструє незмінне лідерство Канади у допомозі українському народу та надважливу своєчасність для підтримки України”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Раніше повідомлялося про те, що Канада виділить Україні додаткову позику на понад 200 млн доларів. Гроші Україна отримає через механізм Міжнародного валютного фонду.