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Російський Газпром суттєво скорочує постачання газу Північним потоком

Добова продуктивність КС “Портова” знизиться до 67 млн куб.м на добу.

Російський Газпром суттєво скорочує постачання газу Північним потоком
Фото: EPA/UPG

Газпром зупинив експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова".

Про це компанія повідомляє у Telegram.

"Через закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до припису Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) Газпром зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що добова продуктивність КС "Портова" з 16 червня становитиме до 67 млн куб. м на добу. Водночас плановий обсяг складає 167 млн куб. м на добу.

Нагадаємо, Газпром з 1 червня припинив постачання газу до трейдерів Shell у Німеччині та Orsted у Данії. Рішення ухвалено після відмови цих компаній сплачувати за газ рублями.

З 31 травня Росія припинила постачання газу до Нідерландів. Рішення ухвалено після того, як трейдер GasTerra відмовився платити Газпрому рублями.

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