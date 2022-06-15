Російський Газпром суттєво скорочує постачання газу Північним потоком

Добова продуктивність КС “Портова” знизиться до 67 млн куб.м на добу.

Газпром зупинив експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова".

Про це компанія повідомляє у Telegram.

"Через закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до припису Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) Газпром зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що добова продуктивність КС "Портова" з 16 червня становитиме до 67 млн куб. м на добу. Водночас плановий обсяг складає 167 млн куб. м на добу.

Нагадаємо, Газпром з 1 червня припинив постачання газу до трейдерів Shell у Німеччині та Orsted у Данії. Рішення ухвалено після відмови цих компаній сплачувати за газ рублями.

З 31 травня Росія припинила постачання газу до Нідерландів. Рішення ухвалено після того, як трейдер GasTerra відмовився платити Газпрому рублями.