ЄС відключив від SWIFT Сбербанк, Россільгоспбанк та Московський кредитний банк

Представники фінустанов говорять, що відключення не вплине на їхню роботу.

З 14 червня Євросоюз відключає найбільший російський банк “Сбербанк”, Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT. Відключення відбувається в рамках шостого пакету санкцій проти РФ.

Про це пише в Telegram “Російська служба BBC”.

Зазначається, що санкції ЄС були узгоджені наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.

Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.

У Сбербанку заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT “не змінює ситуації” з міжнародними розрахунками.

У Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині Росії будуть йти “в штатному режимі”, однак під час платежів за кордон терміни їхнього проведення можуть зрости.

Россільгоспбанк заявив, що в російській банківській системі створено “необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи”.

Нагадаємо, премєр-міністр Денис Шмигаль закликав США визнати РФ спонсором тероризму та відключити всі її банки від SWIFT.