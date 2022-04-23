​​Шмигаль закликав США визнати РФ спонсором тероризму та відключити всі її банки від SWIFT

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Вашингтоні провыв зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це прем'єр-міністр повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час зустрічі Шмигаль нагадав, що Україні потрібна сучасна зброя та фінанси, а проти РФ потрібно розширювати санкції. Зокрема, прем'єр закликав відключити від системи SWIFT всі російські банки та визнати РФ країною - спонсором тероризму.

"Це буде потужний політичний сигнал для всього світу", - зазначив прем'єр.

Він також розповів Білнкену про російські воєнні злочини і блокаду українських портів російськими військами, а також висловив сподівання, що США дипломатично та економічно сприятимуть вступу України до ЄС. Шмигаль наголосив, що Блінкен запевнив його в тому, що США продовжать підтримувати Україну та будуть і надалі активно координувати свої дії з європейськими союзниками.

"Чудова зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити те, що Україні найбільше потрібно для захисту та відновлення. Мужність України у захисті свободи та демократії надихає всіх нас", - прокоментував зустріч і сам Блінкен.

Excellent meeting with Prime Minister @Denys_Shmyhal to discuss what Ukraine needs most to defend itself and rebuild. Ukraine’s courage in defense of freedom and democracy inspires all of us. pic.twitter.com/skj81WoqIZ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 22, 2022

Нагадаємо, технічна підготовка до відключення Росії від SWIFT почалася 26 лютого. Крок підтримали всі країни-члени ЄС і США.

Відключення від SWIFT означає, що ці банки не зможуть здійснювати міжнародні розрахунки, грошові перекази з Росії або в Росію (зокрема від трудових мігрантів). Основний удар це завдасть по російській промисловості. До системи підключені всі великі російські банки в усіх куточках країни.

3 12 березня Євросоюз відключив від SWIFT сім російських банків і заборонив передавати банкноти євро.