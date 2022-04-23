Канада передала Україні гаубиці М-777

Канада спільно з американськими союзниками передала Збройним силам України гаубиці M-777 та відповідні боєприпаси. Про це повідомила в твіттері міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Також вона анонсувала постачання бронетехніки та іншу підтримку.

Водночас видання CBC News з посиланням на свої джерела в оборонній сфері зазначає, що йдеться про постачання чотирьох гаубиць М-777 з 37, які країна купила під час війни в Афганістані.

М-777 - американська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Її далекобійність становить 24-30 км.

Також, пише видання, пакет допомоги включав ряд високоточних снарядів Excalibur, які залишилися від війни в Афганістані. Ці снаряди мають функцію GPS-наведення і коштують близько 112 тисяч доларів за одиницю.

CBC News також зазначає, що Канада нещодавно відправила в Україну частину свого застарілого запасу протитанкової зброї Carl Gustaf, а Міністерство національної оборони заявило, що надало "значну кількість додаткових" протитанкових ракет, про які просила Україна. Також Оттава уклала контракт на обслуговування та ремонт спеціалізованих камер безпілотників, які Канада вже поставила Україні.

Нагадаємо, вчора стало відомо про постачання Францією самохідних артилерійських установок “Цезар” та початок постачання Сполученими Штатами Америки реактивних систем залпового вогню.