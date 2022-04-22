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У Празі замінили таблиці на перейменованій вулиці Українських Героїв, де розташовані диппредставництва РФ

Нова таблиця також з'явилася на мосту Героя України Віталія Скакуна.

У Празі замінили таблиці на перейменованій вулиці Українських Героїв, де розташовані диппредставництва РФ
Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

У Празі відбулася заміна навігаційних таблиць на нещодавно перейменованій вулиці Українських Героїв, де розташовані консульство та посольство Росії у Чеській Республіці

Про це йдеться на сторінці Посольства України у Чехії у соцмережі Facebook.

Участь у події взяли мер Праги Зденєк Гржіб, мер Праги 6 Ондржей Коларж і посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Нова таблиця також з'явилася на мосту Героя України Віталія Скакуна, який загинув при підриві Генічеського мосту для зупинення просування танкової колони російських військ. Міст тісно прилягає до консульського відділу країни-окупанта. 

“Це також важливий символічний крок, яким Чехія дає чітко зрозуміти офіційним структурам росії, що стоїть на боці України й підтримує її боротьбу з окупантом”, – зазначив Євген Перебийніс, подякувавши всім причетним за внесення цієї ініціативи та її реалізацію. 

Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

Зазначимо, ідею про перейменування частини вулиці Коруновачної, на якій розташовується посольство РФ, подала мерія району Праги 6, де розташована вулиця. 

Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

Міські депутати підтримали пропозицію мера міської частини Ондржея Коларжа і проголосували за перейменуванння частини цієї вулиці на вулицю Українських Героїв, а мосту, що до неї прилягає, на Міст Віталія Скакуна.

Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia
Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia
Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

Нагадаємо, 22 березня зранку в Празі розпочало свою онлайн-трансляцію "Радіо Україна"

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