Росія продовжує авіаудари по Маріуполю, – Генштаб ЗСУ

Росія нарощує системи радіоелектронних розвідки та боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області (Білорусь). В районах населених пунктах Клімовка та Димамерка розгорнуто пости постановки радіоперешкод.

Крім того, противник провів тренування чергових сил і засобів протиповітряної оборони. Загалом на Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Водночас зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. На Сіверському напрямку прикордонники ФСБ Росії продовжують посилену охорону кордону України з Брянською та Курською областю Росії. Триває перегруповання військ ворога, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку окупанти силами підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії, балтійського та північного флотів продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури", – зазначили в зведенні.

На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій наших військ для визначення можливих напрямків наступу. Також росіяни намагалися здійснювати наступ у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, але без успіху.

На Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення. За добу ворог штурумував напрямок Словʼянська і закріпився в населеному пункті Лозове. В районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснює перегрупування та підготовку до наступальних дій.

Безуспішно намагається закріпитись в населеному пункті Рубіжне. В районі Попасної ворог проводив штурмові дії в напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб населеного пункту Попасна, успіху не має. Закріпився в центральній частині населеного пункту Степне.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, але також невдало.

На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі “Азовсталі”.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали штурмові дії в напрямку населеного пункту Зелене Поле, без успіху. Ворог посилив угруповання за рахунок переміщення підрозділів 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Разом з тим, батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

На Південнобузькому напрямку, в районі населеного пункту Олександрівка, ворог здійснює оборону зайнятих позицій. Проводить повітряну розвідку. Не виключається ведення штурмових дій з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області.

"За наявною інформацією, особовий склад окремої групи російських військ у так званій придністровсько-молдавській республіці несе службу у повсякденному режимі. Водночас, залишається імовірність використання території невизнаної республіки для агресії проти України", – додали в зведенні Генштабу.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони сьогодні повідомили, що Росія наступає у Східній операційній зоні. Метою є встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями і утримання сухопутного коридору з Кримом.

Задля цього ворог завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів.