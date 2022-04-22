У Києві судитимуть “смотрящого” СІЗО, який раніше сидів за вбивство дитини

Також затримали його спільників.

У Києві судитимуть так званого “смотрящого” СІЗО та його спільників у складі організованої групи.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Протиправну діяльність організованої злочинної групи було викрито торік.

“30-річний чоловік раніше був засуджений за вбивство дитини та мав статус так званого “смотрящого” СІЗО. До складу ОЗГ увійшли арештовані та особи, які перебували на волі”, – йдеться в повідомленні.

Правопорушники “спеціалізувалися” на постачанні та збуті наркотичних і психотропних речовин до спецустанови шляхом “перекидів”. Частину отриманих коштів фігуранти витрачали на розвиток “бізнесу”, а решту – на поповнення “общаку”.

Після проведення санкціонованих обшуків усім фігурантам було оголошено підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Особам, які перебували на момент затримання на волі, було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні, 22 квітня, за погодженням з Офісом Генерального прокурора обвинувальний акт стосовно організатора та членів організованої злочинної групи скерували до суду.

Нагадаємо, у січні цього року Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо організованої групи працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор", які займались доставкою та збутом наркотичних засобів на території установи.

Торік у листопаді поліція викрила викрила банду, яка займалася виготовленням та збутом наркотиків в особливо великих розмірах. Її утворили колишні правоохоронці та чинні співробітники поліції у Дніпропетровській області.