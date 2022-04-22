Сина голови Запорізької райдержадміністрації досі не повернули, Буряк просить посприяти пошуку дитини

Окупанти днями зателефонували матері Владислава Буряка – сина голови Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка, якого викрали 8 квітня.

Про це він розповів під час брифінгу, повідомив Телеграм-канал ОДА.

“Їй дали трохи поговорити з сином. Сам Олег Буряк також з ним розмовляв”, – йдеться у повідомленні.

Наразі триває переговорний процес з приводу повернення дитини з полону, але поки що безрезультатно.

Буряк звернувся до представників ЗМІ з проханням розповсюдити інформацію та всебічно посприяти пошуку неповнолітньої дитини.

“Мій син не військовий, не політик. Я не розумію, чому досі утримують мою дитину. Конфлікти бувають у дорослих, але завжди страждають і платять за це саме діти. Адже подивіться, скільки вже виїхали за кордон. Сенс в тому, щоб боротися за майбутнє наших дітей, щоб вони всі повернулися додому. Будь-яке насилля над дитиною – це табу. Вони мають бути недоторканими”, – cказав він.

Буряк також вже звернувся до українських політиків і посадовців, міжнародних організацій з проханням підтримати батьків у пошуках дитини і надати цьому злочину максимальний розголос.

Нагадаємо, сина Буряка викрали на російському блокпості у Василівці під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя. 16-річний хлопець їхав в машині з двома знайомими жінками та трьома малолітніми дітьми.

Авто тримали на блокпосту близько трьох годин, потім всіх відпустили, крім його сина. Місцезнаходження Владислава досі невідомо.