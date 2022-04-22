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Сина голови Запорізької райдержадміністрації досі не повернули, Буряк просить посприяти пошуку дитини

Наразі триває переговорний процес.

Сина голови Запорізької райдержадміністрації досі не повернули, Буряк просить посприяти пошуку дитини

Окупанти днями зателефонували матері Владислава Буряка – сина голови Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка, якого викрали 8 квітня.

Про це він розповів під час брифінгу, повідомив Телеграм-канал ОДА.

“Їй дали трохи поговорити з сином. Сам Олег Буряк також з ним розмовляв”, – йдеться у повідомленні.

Наразі триває переговорний процес з приводу повернення дитини з полону, але поки що безрезультатно.

Буряк звернувся до представників ЗМІ з проханням розповсюдити інформацію та всебічно посприяти пошуку неповнолітньої дитини.

“Мій син не військовий, не політик. Я не розумію, чому досі утримують мою дитину. Конфлікти бувають у дорослих, але завжди страждають і платять за це саме діти. Адже подивіться, скільки вже виїхали за кордон. Сенс в тому, щоб боротися за майбутнє наших дітей, щоб вони всі повернулися додому. Будь-яке насилля над дитиною – це табу. Вони мають бути недоторканими”, – cказав він.

Буряк також вже звернувся до українських політиків і посадовців, міжнародних організацій з проханням підтримати батьків у пошуках дитини і надати цьому злочину максимальний розголос.

Нагадаємо, сина Буряка викрали на російському блокпості у Василівці під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя. 16-річний хлопець їхав в машині з двома знайомими жінками та трьома малолітніми дітьми.

Авто тримали на блокпосту близько трьох годин, потім всіх відпустили, крім його сина. Місцезнаходження Владислава досі невідомо.

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