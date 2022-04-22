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Валерій Маркус і побратими. Ексклюзивне відео із зони бойових дій

Попри постійну небезпеку, багато громадян України залишаються жити прямо на лінії фронту. Українські військові просять їх прислуховуватись до закликів евакуюватись, якщо такі надходять від офіційних установ.

Проєкт "Український свідок" опублікував відео з Валерієм Маркусом і його побратимами на фронті. Вони показують будинок, розтрощений російським снарядом.

"Тут жила сім’я з дітьми", – зазначає Валерій. Я не розумію, що вони тут досі робили". 

На дворі розкидані дитячі іграшки і велосипеди. У брамі – дірки від снарядів. За словами військового, російський снаряд влучив прямо в будинок. Доля родини наразі невідома.

"Любі друзі, українці і україночки! Наполегливо вас прошу, не сидіть в містах і селах! Евакуюйтесь! Інакше ви, по-перше, заважаєте працювати нам, а по-друге, наражаєте на небезпеку своє життя і життя своїх дітей", – зазначив військовий. 

Також він додав, що у випадку окупації противник буде використовувати мирних жителів як аргумент на перемовинах. 

"Не кажучи вже про те, що вас можуть ґвалтувати і катувати", — додає він. Потім повернетесь і все відбудуємо".

Валерій Маркус  мандрівник, блогер, ветеран АТО і письменник. Його інтерактивна книга «С"ліди на дорозі" стала український бестселлером. Книга була опублікована під прізвищем Ананьєв, але згодом письменник змінив його на Маркус. За словами автора, причиною стала сім’я. Наразі Валерій воює проти росії в лавах української армії.

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