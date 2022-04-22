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У Ніжині невідомі збирають кошти від імені заступника міського голови, влада каже звертатися в поліцію

"У міській раді лише один благодійний рахунок, який був відкритий на голову громадської організації ветеранів Людмилу Величко", - наголосили в мерії.

У Ніжині невідомі збирають кошти від імені заступника міського голови, влада каже звертатися в поліцію
Фото: Facebook|Ніжинська міська рада

В Ніжині (Чернігівська область) невідомі особи збирають кошти від імені заступника міського голови.

Про це повідомили в міськраді Ніжина.

"Є випадки,  що від імені першого заступника міського голови Федора Вовченка звертаються до підприємців міста щодо збору коштів на потреби ЗСУ. Тому повідомляємо, що у міській раді лише один благодійний рахунок, який був відкритий на голову громадської організації ветеранів Людмилу Величко", - наголосили в мерії.

Влада міста закликала жителів перевіряти інформацію про збір коштів, а в разі підозри повідомляти поліцію.

Нагадаємо, на Житомирщині шахрай привласнив 60 тис. грн, які збирав на товари для військових. А в столиці зловмисник ошукав понад 100 волонтерів на суму понад 1,3 млн грн.

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