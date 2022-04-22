УПЦ МП просить владу дозволити богослужіння у Великодню ніч, попри те, що РФ фактично "анонсувала" обстріли храмів

Кабінет міністрів України отримав лист, підписаний очільником УПЦ МП митрополитом Онуфрієм (Березовським), у якому він просить владу відмінити дію комендантської години в ніч з 23 на 24 квітня, щоб “православний народ зміг відсвяткувати свято Воскресіння Христового у відповідності до традицій”.

Про це пише видання "Духовний фронт України", у розпорядженні якого є копія листа.

"При цьому відомо, що аналогічні листи отримали й інші органи центральної влади України. Тобто УПЦ МП намагається "мобілізувати" всіх своїх прихильників та вірян в різних установах для досягнення вигідного результату", – зазначає видання.

"Цьогоріч ми готуємось до Великодня у важких умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Вже загинула велика кількість людей, серед яких жінки та діти, зруйновані міста і села, у тому числі й релігійні споруди, в багатьох населених пунктах населення страждає від гуманітарної катастрофи. Українська православна церкви (московського патріархату, – ред.) засуджує війну проти України…”, – пише митрополит Онуфрій (Березовський) у листі, адресованому урядові України.

Нагадаємо, окупанти поширюють інформацію про “обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами”. Це нібито має відбутися в 5 областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській. З огляду на це, митрополит Київський та всієї України Епіфаній благословив змінювати час служб на Пасху.

Напередодні Мінкультури нагадало віруючим про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години і запросило на Великдень молитися онлайн.

Нацполіція закликала дотримуватися комендантської години на Великдень й запевнила, до правоохоронці докладуть усіх зусиль для гарантування громадян. Попри це, у низці областей місцева влада, зокрема в Одесі та області, вирішила скасувати комендантську годину з 22:00 23 квітня до 5:00 24 квітня у зв'язку зі святкуванням Великодня.