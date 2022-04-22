"ООН і ОБСЄ зазнали краху та мають бути замінені новими інституціями", – Резніков

Глобальні міжнародні інституції, на кшталт ООН і ОБСЄ, зазнали краху, а серед жертв війни Росії проти України – повоєнна система глобального порядку та безпеки. Про це в колонці для американського видання The Wall Street Journal написав міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що згадані організації мають бути замінені новими, більш ефективними структурами.

"Як може Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй, у якій Москва має постійне місце, виконати свою місію підтримання миру? Яка безпека та співпраця можливі на континенті, коли одна держава-учасниця Організації співробітництва та безпеки в Європі напала на іншу і вбила тисячі мирних жителів? Ці організації зазнали краху. Як і Ліга Націй до них, вони повинні бути замінені новим і більш ефективним набором міжнародних інституцій, здатних обслуговувати інтереси всіх країн, а не лише великих держав", – заявив Резніков.

Міністр наголосив: архітектура нової системи безпеки має базуватися на досвіді України. Він зауважив, що війні можна було запобігти, якби Захід запровадив превентивні санкції проти Росії та надав потрібну зброю.

"Усьому цьому можна було запобігти. Якби Захід запровадив превентивні санкції проти Росії та забезпечив Київ достатньою кількістю оборонної зброї – насамперед систем протиповітряної та протиракетної оборони – десятки тисяч українців були б живими й сьогодні", – написав Резніков.

Міністр зазначив, що реакція Заходу на вторгнення була надто повільною. Він наголосив, що "будь-який агресор повинен зазнати незворотного покарання за допомогою механізму превентивних заходів – так званих відстрочених санкцій, які можуть бути затверджені в мирний час і набувають чинності автоматично".

Наразі, за словами Резнікова, війна Росії проти України спричинила майже чотири мільйони біженців. А світ через це нині стоїть на межі глобальної продовольчої кризи, яка може дестабілізувати Африку та Близький Схід.

"Поки Росія не буде зупинена, криза буде тільки наростати, залучаючи сусідів і сприяючи краху економік", – написав він.