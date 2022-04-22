З Росії йде Essity - виробник брендів Zewa, Libresse і Libero

В компанії наголосили, що в РФ погіршилися умови ведення її бізнесу.

Компанія Essity, які належать бреди Zewa, Libresse і Libero, заявила про вихід з російського ринку.

Про це йдеться в звіті за перший квартал цього року, опублікованому на сайті компанії.

"Умови ведення бізнесу Essity у Росії погіршилися. В результаті активи компанії в Росії були знецінені приблизно на 1,4 млрд. шведських крон. Крім того, розпочато роботу з виходу з російського ринку", - повідомив президент і головний виконавчий директор Essity Магнус Грот.

За даними звіту, торік чистий обсяг продажів Essity у Росії становив близько 2,8 млрд шведських крон.

Нагадаємо, днями стало відомо, що виробник Peugeot, Opel та Citroen зупиняє роботу в Росії через санкції. Також про вихід з російського ринку оголосила компанія Henkel.