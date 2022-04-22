Втрати ворога досягли 21 тисячі осіб особового складу
Втрати ворога досягли 21 тисячі осіб особового складу
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
ГоловнаСвіт

З Росії йде Essity - виробник брендів Zewa, Libresse і Libero

В компанії наголосили, що в РФ погіршилися умови ведення її бізнесу.

З Росії йде Essity - виробник брендів Zewa, Libresse і Libero
Фото: Facebook/Essity

Компанія Essity, які належать бреди Zewa, Libresse і Libero, заявила про вихід з російського ринку.

Про це йдеться в звіті за перший квартал цього року, опублікованому на сайті компанії.

"Умови ведення бізнесу Essity у Росії погіршилися. В результаті активи компанії в Росії були знецінені приблизно на 1,4 млрд. шведських крон. Крім того, розпочато роботу з виходу з російського ринку", - повідомив президент і головний виконавчий директор Essity Магнус Грот.

За даними звіту, торік чистий обсяг продажів Essity у Росії становив близько 2,8 млрд шведських крон.

Нагадаємо, днями стало відомо, що виробник Peugeot, Opel та Citroen зупиняє роботу в Росії через санкції. Також про вихід з російського ринку оголосила компанія Henkel.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також