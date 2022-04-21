Євросоюз запровадив санкції щодо Сергія Курченка та Євгена Пригожина

Європейський Союз 21 квітня вніс до списку санкцій українського бізнесмена Сергія Курченка та російського підприємця Євгена Пригожина, якого називають кухарем Путіна.
Про це йдеться у документі, опублікованому в офіційному журналі ЄС
У заяві Ради Євросоюзу йдеться, що дві фізичні особи необхідно додати до списку осіб, організацій та структур, щодо яких діють обмежувальні заходи "за їхню роль у підриві територіальної цілісності та незалежності України та отримання доходів від рішень Росії, пов'язаних із приєднанням Криму та дестабілізацією на Сході України".
У документі наголошується, що Пригожин "несе відповідальність, активні дії, які підривали та загрожували територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".
Щодо Курченка, то в документі йдеться, що "він допоміг великим російським компаніям і державним холдингам обходити обмежувальні заходи ЄС, діючи як субпідрядник".
У вересні 2019 року США запровадили санкції проти трьох літаків та яхти, які, за даними американського мінфіну, належать бізнесменові Євгену Пригожину. У жовтні 2020-го Євросоюз включив Пригожина до списку санкцій, звинувативши його в підтримці поставок зброї до Лівії та діяльності приватної військової компанії Вагнера ("ЧВК Вагнера").
Курченко перебуває під санкціями України з 2018-го. З лютого 2014 року він перебуває за кордоном, у зв'язку з чим Курченка оголошено в розшук. Йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
В Україні Курченкові інкримінують 10 злочинних епізодів, сума розкрадань за якими оцінюється приблизно у 18 млрд гривень, а збитки – понад 14 млрд гривень. Дії Курченка кваліфіковано за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (крадіжка); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (замах на розкрадання), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (відмивання доходів); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (службове підроблення); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (підробка документів, печаток) Кримінального кодексу.
Санкція найтяжчої з інкримінованих йому статей передбачає позбавлення волі на термін до 15 років.