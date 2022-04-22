У Раді планують найближчим часом ухвалити закон про прискорення заборони проросійських партій, – Корнієнко

Після ухвалення закону про зміну підсудності справ щодо заборони проросійських партій за рішенням РНБО у парламенті мають розглянути законопроєкт для збереження повноважності місцевих рад. На територіях, де зараз неможливо здійснювати місцеве самоврядування, будуть вводитися військові адміністрації.

Про це на брифінгу повідомив перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.

"ОПЗЖ стала у нас ПЗЖМ (Група «Платформа за життя та мир»). Вже багато гумору на цю тему. Що від перестановки літер, які літери не бери, все одно виходить одне слово. По-перше, я хочу сказати про юридично-практичний момент. Це виконання рішення РНБО (щодо призупинення діяльності проросійських партій). Відповідно, його має виконати Міністерство юстиції. А ми, як депутати, взялися допомогти виконати це рішення. Тому що за чинним законодавством та практикою, ці справи про заборону усіх 15 партій мали б спрямовуватися до Окружного адміністративного суду міста Києва. Це такий собі «славнозвісний» суд у багатьох сеансах. У негативному сенсі, у першу чергу. І тут не факт, що це б дало результати, на які ми усі очікуємо", – заявив він.

Тому, зі слів віцеспікера, в парламенті вже готовий до другого читання законопроєкт щодо заборони політичних партій – № 7172-1.

"Він унормовує процес. Та передає ці справи в інший адміністративний суд, який знаходиться у місті Львові. Та відповідний касаційний. Цей законопроєкт ми будемо скоро приймати. Цей законопроєкт викликав увагу депутатів, вони надали свої пропозиції до нього. Це не є поправковим спамом. Тут менше правок, їх не тисячі", – підкреслив Корнієнко.

Він нагадав, що депутати проросійських партій на місцевому рівні "теж дуже хутко змінюють назви груп".

"Думаю, що на найближчих виборах народна люстрація все розставить на свої місця. Краще, ніж народ, ніхто у нас не люструє. Все це разом ми подолаємо", – не сумнівається він.

За його словами, після прийняття закону про заборону самих партій Рада має розглянути законопроєкт щодо збереження повноважності місцевих рад у разі відкликання місцевих депутатів. Оскільки у багатьох з них є проблеми з кворумами для прийняття рішень.

"Ведеться дискусія: чи треба їх відкликати, що робити з повноважністю рад, зменшувати кворуму та пороги. Про це все ми ще говоримо. З іншого боку, багато з цих депутатів вже поміняли свої прапори, як я вже казав. Перейменувалися у групу. Це є питання. Зараз ми напрацьовуємо проєкт щодо заборони самих партій. А далі будемо працювати з історією про місцеві ради. Я не виключаю, що в частині громад, які мають прифронтові території, на якийсь етап треба відмовитися від місцевого самоврядування, хоча це дуже важливо... Але у нас є території, де неможливо просто зараз місцеве самоврядування здійснювати. Там треба буде вводити пряме управління спочатку військове (через адміністрації), а потім, сподіваюся, військово-цивільне. Відповідно, там питання цих партій буде вирішено", – пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, 21 квітня у Верховній Раді України під час чергового засідання оголосили про створення нової депутатської групи з колишніх членів фракції ОПЗЖ. До складу Платформи за життя та мир увійшли 25 нардепів під головуванням лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. Заборонити створювати депутатську групу, за чинним законодавством, неможливо. Тому нова "платформа" Бойка матиме ті самі права, що й фракція ОПЗЖ донедавна.

Утім у парламенті вже підготували проєкт закону, який скоротить строки процесу судової заборони проросійських партій у країні до двох місяців. Докладно – в матеріалі LB.