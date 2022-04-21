​Парламент пропонує зміни в роботі місцевого самоврядування на час вієнного стану

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт т №7269 про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування, розширивши повноваження голів територіальних громад та військових адміністрацій. Депутати також пропонують скасувати конкурсну основу призначення держслужбовців на місцях.

Про це повідомила нардепка фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Законопроєкт передбачає збільшення повноважень сільського, селищного, міського голови територіальної громади, де не ведуться бойові дії та не утворена військова адміністрації, який зможе приймати ряд рішень з питань бюджету, кадрових питань тощо", - написала вона.

Наприклад, сільський, селищний, міський голова може прийняти рішення про передачу коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби ЗСУ або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану або боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями і т.д.

Сільський, селищний, міський голова або керівник виконавчого органу може призначати осіб на посади: в органах місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ, організацій сфери управління їх органу місцевого самоврядування.

"У період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проектів актів), частини четвертої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»", - написала Шуляк.

За умови утворення військової адміністрації населеного пункту, повноваження селищної\сільської\ міської рад, її виконавчих органів переймає військова адміністрація, а повноваження голови – начальник військової адміністрації.

Кандидат на посади в органах місцевого самоврядування, посади керівника комунального підприємства, установи, організації, не подає:

е-декларацію особи,

документ рівня володіння державною мовою,

не проводяться перевірки за ЗУ «Про запобігання корупції», «Про очищення влади».

В умовах воєнного стану у виключних випадках звільнення осіб з посад, що належить до повноважень сільського, селищного, міського голови, начальника військової адміністрації, може здійснюватися у разі:

невиконання працівником законних вимог свого безпосереднього керівника;

зміни організаційної структури юридичної особи, з якою працівник перебуває у трудових відносинах;

іншої зміни істотних умов праці.

"Повноваження обласних (у разі окупації або оточення адміністративного центру області) та районних рад переймає обласна/районна військова адміністрації", - додала нардепка.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні було впроваджено рішенням Верховної Ради 24 лютого, в день повномасштабного наступу Росії. Потім його продовжили ще на місяць. Оскільки Росія не збирається поки що забиратися з нашої землі і продовжує свої обстріли, президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про затвердження указу для продовження дії воєнного стану.