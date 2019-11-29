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Кабмин перезапустил конкурс на должность главы Госслужбы этнополитики

Первый конкурс закончился безрезультатно.

Кабмин перезапустил конкурс на должность главы Госслужбы этнополитики
Андрій Юраш
Фото: religionpravda.com.ua

Кабинет министров перезапустил конкурс на должность главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Об этом сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

"Сегодня впервые по второму кругу запущен конкурс, в котором я принимал участие и в котором (простите за нескромность, но это факт) по количеству баллов я победил", - написал он в фейсбуке.

Юраш отметил, что в октябре он подавал документы на конкурс, "чувствуя только свой собственный внутренний голос и призвание". "Теперь, планируя подавать бумаги на конкурс снова, я точно понимаю, что я не один: со мной и за мной сотни тех, кто поддерживает и вдохновляет на движение, борьбу и заключительную победу", - добавил он.

Напомним, объявленный в сентябре конкурс на должность главы Госслужбы этнополитики закончился безрезультатно. Его "обнулили", выставив Андрею Юрашу 0,5 балла "за достижение результатов". К следующему этапу - рассмотрению Кабмином - не были допущены ни Юраш, ни его единственный на тот момент конкурент Юрий Решетников.

По похожему сценарию по результатам собеседования с конкурса на должность главы Госкино исключили единственную претендентку Юлию Синькевич. Экс-глава Госкино Филипп Ильенко отреагировал, что конкурс довели до абсурда.

 29 ноября Кабмин перезапустил конкурс на должность главы Госкино.

Напомним, Госслужба этнополитики восстановлена Кабмином в июне 2019 года. Андрей Юраш с 2014 года возглавляет департамент по делам религий и национальностей Минкульта.

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