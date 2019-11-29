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Жители киевских Позняков снесли забор скандального строительства на ул. Ревуцкого

На прошлой неделе застройщик возобновил активные работы.

На месте скандального строительства автозаправочной станции на ул. Ревуцкого в Киеве вечером 29 ноября местные жители при поддержке активистов "Национального корпуса" демонтировали забор, появившийся на этой неделе.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

На прошлой неделе застройщик возобновил активные работы, что привело к конфликтам с местными жителями, которые считают строительство АЗС незаконным.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается с 2017. Между представителями застройщика и местными активистами неоднократно возникали столкновения. Люди считают АЗС опасной. Рядом со стройкой расположены несколько учебных заведений и озеро Солнечное.

В июле 2017 власти Киева сообщили, что договорились с компанией "ОККО" о приостановке строительства АЗС по Ревуцкого. Но строительство заправки не прекратилось. К настоящему времени заправка практически готова.

Сеть АЗС "ОККО" входит в состав концерна "Галнафтогаз". Мажоритарным акционером концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.

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