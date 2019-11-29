Наркотики были спрятаны в листах фанеры.

Фото: facebook.com/max.nefyodov, facebook.com/zahidnuy.kordon

На границе со Словакией в пятницу задержали фуру с крупной партией героина.

Об этом сообщила пресс-служба западного регионального управления Госпогранслужбы в фейсбуке.

Наркотики были спрятаны в грузовике, который по документам вез фанеру в Германию. Фуру направили на углубленный осмотр, в ходе которого в листах фанеры нашли тайник с пакетами темно-коричневого вещества. Экспресс-анализ показал, что это героин.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Наркотики передали на экспертизу, а водителя задержали.

"Вообще-то что-то мелкое (например, полсотни таблеток экстази) ловим регулярно, но тут прям почти оптовая партия", - прокомментировал событие начальник Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Напомним, что накануне полиция сообщила о ликвидации наркосиндиката, в рамках операции нашли наркотиков на 25 млн гривен.