В субботу в Киеве небольшой дождь с переходом в мокрый снег

30 ноября в Киеве облачно, местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью и днем -2…+3 градуса.

На севере Украины облачно, местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью умеренный дождь, местами сильный, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью сильный дождь, днем умеренный дождь, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+7 градусов.

На юге Украины облачно, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Крыму облачно, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.