На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
В Украину не пустили очередного российского актера
В Украину не пустили очередного российского актера
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
ГлавнаяОбществоЖизнь

В субботу в Киеве небольшой дождь с переходом в мокрый снег

Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса.

В субботу в Киеве небольшой дождь с переходом в мокрый снег
Фото: EPA/UPG

30 ноября в Киеве облачно, местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью и днем -2…+3 градуса.

На севере Украины облачно, местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью умеренный дождь, местами сильный, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью сильный дождь, днем умеренный дождь, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+7 градусов.

На юге Украины облачно, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Крыму облачно, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также