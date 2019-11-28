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В Украине начнутся ливни, местами будет сильный ветер

Дневная температура в основном будет "плюсовой". 

В Украине начнутся ливни, местами будет сильный ветер
Фото: EPA/UPG

В Киеве 29 ноября будет облачно, дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

На западе Украины облачно, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +4…+12 градусов. В Карпатах ночью сильный дождь, днем дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

На севере Украины облачно, дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…-2 градуса, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины облачно, дожди, днем сильные дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…-2 градуса, днем +3…+9 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с, порывистый. Температура воздуха ночью +4…-2 градуса, днем +1…+8 градусов.

На юге Украины облачно, дождь, днем местами сильный дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +6…+12 градусов.

В Крыму облачно, дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов. В Ялте дождь. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +12…+14 градусов.

Напомним, уже несколько дней подряд в областях Украины по утрам наблюдается сильный туман.

Утром 28 ноября на выезде из Одессы в одном месте из-за плохой видимости в тумане произошло три ДТП, в которые попали 17 автомобилей. 

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Источник: "Українські новини"
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