Секретарь СНБО опроверг возможность переговоров с боевиками на Донбассе

Он "не понимает, что такое власть Донецкой и Луганской областей".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оппоненты Украины будут склонять государство к переговорам с главами "Л/ДНР". Однако он отметил, что "не понимает, что такое власть Донецкой и Луганской областей", пишет "Интерфакс-Украина".

"Наши оппоненты и враги будут делать все от них зависящие, чтобы мы пошли, скажем так, на какие-то отношения с этими... Надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия", - заявил Данилов в ходе заседания национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

Он отметил, что пока нужно дожидаться результатов встречи "нормандской четверки".

"Я уверен, что никаких шагов президента Владимира Зеленского по уступкам, которые не будут в пользу нашего государства, мы с вами там не увидим", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что пока нет точной даты саммита "четверки", но надеется, что встреча произойдет до конца этого года. Он опроверг возможность встречи президентов Украины и РФ тет-а-тет. Украинский МИД также назвал главные темы переговоров, одна из которых - возвращение политических заключенных.

Российская сторона выдвинула условие для встречи - провести разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области. Украина условия выполнила - возле Золотого разведение состоялось в конце октября, а возле Петровского - 9-11 ноября. После этого Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке саммита.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.