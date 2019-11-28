Садовый и прокуратура будут обжаловать избранную ему меру пресечения

Мэр считает, что залога быть не должно, прокуроры - что необходима сумма больше.

Мэр Львова Андрей Садовый будет подавать апелляцию на избранную ему Высшим антикоррупционным судом меру пресечения в виде залога в 1 млн 56,5 тысячи гривен. Он настаивает, что суд вообще должен отменить любую меру пресечения, пишет "Радио Свобода".

"Мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении, поэтому я буду, конечно, подавать апелляцию, буду требовать, чтобы не было никакого обеспечения", - заявил мэр Львова.

Прокуратура, которая изначально просила 50 млн залога, тоже несогласна с решением суда и заявила о намерениях обжаловать одобренную сумму. Для подачи апелляции у них есть 5 дней.

Напомним, 21 ноября Садовому вручили подозрение. Ему вменяют ч. 2 ст.28 и ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк.

Следователи считают, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения.

Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Генпрокуратуру.

Впоследствии в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что открыли дело на должностных лиц Львовского городского совета. Их подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне.

Ранее Садовый заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для оплаты залога. Мэр Львова был намерен "обращаться к людям" или "что-то продавать".

26 ноября Садовый заявил, что Генпрокуратура завела на него новое дело из-за предложения обменять лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военнопленных в РФ.

27 ноября в ВАКС прошло заседание по избрании меры пресечения Садовому. Его были готовы взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко и ряд бывших и нынешних нардепов. Суд назначил ему залог в сумме более миллиона гривен.