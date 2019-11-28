Справа Садового: чию землю продали інвестору?

Вищий антикорупційний суд обрав міському голові Львова Андрію Садовому міру запобіжного заходу у вигляді застави у 1 млн 56 тис 550 грн. Це у 50 разів менше, ніж просила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Справа стосується продажу землі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

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Підозра Садовому

21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила Андрію Садовому підозру у справі стосовно будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Йде мова про кримінальне провадження 2015 року, розслідуючи яке правоохоронці кілька разів у 2016 році проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року допитували в Генпрокуратурі.

За версією прокуратури, міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. Прокурори заявили: ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень. Підозру у цій справі оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше був керівником управління земельних ресурсів Львівської міськради.

За версію слідства, Садовий в особистих інтересах зловживав службовим становищем за попередньою змовою групи осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Його підозрюють у скоєнні тяжкого злочину за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як заявив прокурор Вадим Сидоренко, міськрада Львова 27 серпня 2015-го надала земельну ділянку площею 23,49 сотих га в оренду компанії СТР терміном на 30 років для створення індустріального парку у Львові. Прокуратура вважає: Садовий і Каравальник, діючи у змові, проігнорували вимоги земельного законодавства і незаконно звільнили іноземного інвестора від орендної плати за земельну ділянку. Оскільки прагнули подальшого її відчуження, тому з порушенням регламенту на сесії призупинили обговорення і переконали інших депутатів проголосувати. Відтак спочатку орендаря безпідставно звільнили від плати за землю до кінця 2015 року.

А невдовзі іноземний інвестор попрохав продати йому земельну ділянку. Прокурор переконаний: у подальшому Садовий, користуючись своїм авторитетом та владними повноваженнями, переслідуючи мету незаконного відчуження ділянки, буцімто, переконав депутатів проголосувати за продаж земельної ділянки. А доцільність такого рішення пояснив притоком грошей в казну міста.

Чи могла взагалі іноземна компанія законно викупити землю? Як зазначив представник прокуратури, так, але після отримання першого дозволу на будівельні роботи. Проте на момент звернення з клопотанням жодного дозволу на будівельні роботи не було. І на думку прокуратури, підозрюваний це знав.

Далі Каравальник разом з Садовим, за версією слідства, зажадали отримати звіт про експертну грошову оцінку за заниженою вартістю земельної ділянки, тому й уклали відповідний договір з приватним підприємством «Центр ринкової оцінки». Станом на 12 грудня експертна оцінка земельної ділянки склала 52 мільйони гривень і була з чисельними недоліками.

На думку прокуратури, підозрювані також порушили вимоги ст. 21 Закону України «Про оцінку земель», згідно з якими звіти про оцінку земель державної і комунальної власності у разі їх продажу підлягають обов'язковій державній експертизі головними управліннями Держкомзему в області. Проте цією процедурою знехтували і у подальшому продали земельну ділянку за заниженою вартістю. Бо за результатами проведених під час судового розслідування земельно-оціночних експертиз, ринкова вартість землі становила приблизно 93 мільйони гривень. Утім, долю цієї землі, на думку сторони обвинувачення, взагалі треба було вирішувати на конкурентних засадах шляхом проведення земельного аукціону.

Таким чином, Садового підозрюють у завданні збитків державному бюджету – на суму 93 мільйони гривень, обласному – на суму 89 тисяч гривень, Яворівського району – 1 млн 116 тисяч гривень, бюджету Рясно-Руського – 279 тис гривень.

Городи чи інвестиційний парк

Прокурори також заявили, що ця земельна ділянка взагалі Львову не належить: експертиза засвідчила, земля розташована у межах колгоспу «Нове життя» Яворівського району.

Утім, адвокати надали документи, що згідно з витягом з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно, ця земельна ділянка таки є у власності львівської громади.

Фото: Lb.ua Андрій Садовий та адвокат Юліан Хорунжий

За словами адвоката Руслани Юхименко, прокурори за весь час досудового розслідування не здійснювали дії щодо скасування реєстрації, окрім того в жодному документі прокуратури взагалі не йдеться про правовий статус землі.

Чому відкрили цю справу у 2015 році?

Почалося все з того, що до правоохоронців звернулися більш як 60 громадян із заявами про незаконне відчуження. Кілька років тому до Яворівського райвідділу поліції приїхали близько 20 громадян, які використовували цю землю як городи. Вони заявили, що на їх городах без їх відома поставили огорожу.

«Це була земля громади Львова, яку місто не використовувало. Люди, які жили поблизу, мали собі городи. Нам не заважало... А коли земля стала потрібна для громади, ми цю ділянку продали і проінформували: «Друзі наші, тепер тут буде індустріальний парк». У 2017-му році ми підписали меморандум з Рясно-Руською сільською радою, дали селянам іншої землі, вони від претензій відмовились», – пояснив мер Львова.

Адвокати підозрюваного додали: Восьмий апeляційний адмінсуд підтвердив, що ділянка є власністю територіальної громади міста. Тому мерія мала право здавати її в оренду і продавати. Позаяк земля належить Львову, про 93 мільйони гривень збитків державному бюджету не може й бути мови.

«Гроші від продажу належать територіальній громаді міста. А держава і місто мають разом утримувати податки від діяльності іноземної компанії СТР. За нашими підрахунками, має надходити 147 мільйонів у державний та міський бюджет щороку, а їх немає вже два роки, бо інвесторам заборонили будуватись. Це вина прокуратури, яка спеціально створює проблеми і унеможливлює надходження коштів до бюджету і створення трьох тисяч робочих місць», – сказав очільник Львова.

Позиція Садового

Судовий процес – спроба працівників правоохоронних органів унеможливити роботу іноземних інвесторів в Україні, переконаний міський голова Львова.

«Це інвестор номер один у Центральній та Східній Європі. Компанія збудувала 97 індустріальних парків у 7 країнах світу, створила близько 70 тисяч робочих місць, а її партнерами є 500 великих концернів. У Львові планується створення 50 виробництв, а інвестиція має складати 100 мільйонів євро. Але компанія не може будуватись, бо прокуратура спеціально створює проблеми», – переконаний Садовий.

Він також зазначає, що до теперішньої влади зауважень не має, бо справу інспірували їх попередники – Петро Порошенко і Юрій Луценко.

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«Дивно, що лише зараз почався суд, бо раніше приватно я отримав інформацію, що ця справа буде тихесенько закрита, щоб не було ганьби. Бо самі працівники НАБУ розуміють її безперспективність. Треба питати у Холодницького, на чому він аргументує це подання, бо озвучені прокуратурою аргументи не мають здорового глузду. Звинувачувати Садового у тому, що він залучив інвестора і в бюджет поступило 52 мільйони? І це злочин?» – емоційно запитував Садовий.

За його словами, більше ділянка не могла коштувати, позаяк це середньостатистична вартість землі в Європі.

«Подивіться на земельні ділянки, які поруч стоять. Ніхто їх не купляє, жоден інвестор не схоче йти в Україну, враховуючи таку позицію прокуратури, що нівелює будь-які добрі наміри нинішньої влади залучати інвесторів», – додав мер Львова.

На думку захисту Садового, ця справа взагалі підслідна управлінню поліції, оскільки корупції в ній немає.

Адвокат Юліан Хорунжий заявив, що прокуратура не зазначила, у чому корисливий мотив Садового та які саме його дії зашкодили державному бюджету. На думку захисників, прокурори також не довели, яку отримав вигоду безпосередньо підозрюваний чи його близькі.

50 мільйонів і не менше

Прокуратура наполягала на 50 млн грн. застави для Садового 50 млн грн. У разі застосування м'якшого запобіжного заходу мер Львова може негативно впливати на хід кримінального процесу, переконані у прокуратурі. Під час досудового розслідування НАБУ і САП нібито встановили наявність ризиків, які виправдовують застосування застави у такому розмірі. На думку прокурорів, Садовий може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, оскільки має закордонний паспорт та фінансову змогу переховуватись.

Фото: Lb.ua

«Також підозрюваний є відомим та впливовим політиком. Він може використати знайомства з багатьма чинними політиками задля тиску на свідків. Дружина Садового є власником медіахолдингу «ТРК Люкс» та кількох телерадіокомпаній, тому підозрюваний може використовувати цей ресурс задля тиску на свідків, публікуючи негативну публікацію щодо них», – припустив прокурор Сидоренко.

На думку захисту, підстав для обрання будь-якого запобіжного заходу немає. Адвокати наголошували: наявність ризиків, а також неможливість застосувати більш м'який запобіжний захід прокуратура не довела. Оскільки за всі чотири роки існування кримінального провадження Садовий не дискредитував у ЗМІ свідків, не знищував документів, не переховувався, не перешкоджав кримінальному провадженню. На їх думку, ще варто врахувати при обранні запобіжного заходу міцні соціальні зв'язки і репутацію міського голови Львова.

Мітинг проти Садового та повний зал поручителів

Обрання запобіжного заходу підозрюваному спричинило неабиякий резонанс. Близько години в зал не пропускали пресу, доки місця не зайняли посадовці, охочі висловити підтримку Садовому. На засідання прийшли, зокрема, мер Києва Віталій Кличко, Глухова Мішель Терещенко, Золочева Ігор Гринів.

Фото: Lb.ua

«Розуміючи, що Садовий Андрій Іванович є публічною особою, і готовий до співпраці зі слідством, і ні в якому разі переховуватися не буде, прохання розглянути взяття на особисті поруки Садового Андрія Івановича до закінчення слідства», – заявив очільник Києва.

Зголосились взяти на поруки львівського мера і народний депутат від «Самопомочі» Павло Бакунець, голова Оксана Сироїд, народна депутатка попереднього скликання парламенту Тетяна Острікова тощо.

Під стінами Антикорсуду мітингувальники в балаклавах влаштували акцію проти Садового. Декотрі з них представлялись як активісти «Братства» Дмитра Корчинського.

Фото: Макс Требухов

Близько 22 години 27 листопада ВАКС обрав Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень. При цьому йому залишили паспорти і не обмежили в пересуванні як по Україні, так і закордоном. Проте більшість ризиків прокуратури суд визнав обґрунтованими і постановив повідомляти про зміну місця проживання, не контактувати щодо обставин кримінального провадження зі свідками, з'являтися до суду за першою вимогою суддів чи органів досудового розслідування. Садовий заявив, що збирається оскаржити рішення.