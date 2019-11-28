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Секретаря горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", будут судить за хулиганство

Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения.

Секретаря горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", будут судить за хулиганство
Яросав Годунок

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт за хулиганство по отношению секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, которого ранее Зеленский назвал "разбойником" и выгнал с официальной встречи.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского городского совета в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - отметила прокуратура.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. Такие действия наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, Годунка будут судить за избиение активиста, на которого он напал 29 августа в здании горсовета. Годунок схватил его за шею и начал его избивать. После этого мужчина упал, а чиновник сел на него и продолжил избиение. После этого он покинул место события.

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