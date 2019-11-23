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В Днепре неизвестные в балаклавах избили двух местных активистов (обновлено)

Полиция квалифицировала нападение как хулиганство.

В Днепре 22 ноября избили местных активистов Владислав Мельничука и его коллегу. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Мельничук.

"Около 22 часов вечера пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа", - рассказал активист.

Владислав Мельничук является координатором сообщества "Громадська підтримка СічеславськаТАК" и руководителем Сообщества активной молодежи.

Обновление 12:40. Полиция квалифицировала нападение на Владислава Мельничука как хулиганство.

"По словам 23-летнего заявителя, неизвестные мужчины напали на него в помещении по ул. Владимира Мономаха города Днепр. В дальнейшем он обратился в больницу. По предварительному диагнозу врачей, мужчина получил легкие телесные повреждения ", - говорится в сообщении на сайте областной полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей, потерпевших, проводят следственно-розыскные мероприятия.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 ноября умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов.

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