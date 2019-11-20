Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов

В Киеве умер ветеран боевых действий на Донбассе Игорь Панов ("Хан"), которого 9 ноября жестоко избили в подъезде жилого дома.

Об этом сообщила волонтер Татьяна Руденькая в фейсбуке.

"Боль... Хана не стало. Похороны/поминки будем организовывать мы, сослуживцы 90-го бата, волонтеры, друзья! С разрешения всех, кто помогал на спасение Хана, мы используем эти средства на погребение. Кто хочет помочь 4149629383767209 Грубенюк. Все, что останется, будет передано Виталию Баранову и будет направлено на памятник! Когда состоится погребение сообщу, как узнаю. Друг, в памяти останется твоя широкая и добрая улыбка... и как ты в последний раз сжал мне руку в реанимации... Покойся с Богом", - написала она.

Напомним, в ночь на 10 ноября в подъезде собственного дома в Киеве на лестнице между этажами был найден ветеран АТО, боец 90-го батальона Игорь Панов, позывной "Хан", и его жена Оксана Кавецкая. Оба были без сознания и сильно избиты. Супруги были госпитализированы и находились в коме на аппаратах искусственной вентиляции. Сообщалось, что "Хан" находился в критическом состоянии, его жена - в стабильно тяжелом.

По данным полиции в нападении на "Хана" подозревается пасынок и его друг 1989 и 1990 годов рождения. Парни нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Позже оба были задержаны правоохранителями.