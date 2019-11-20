В Днепропетровской области СБУ задержала жителя города Каменское, который по заданию российских спецслужб распространял в социальных сетях публичные призывы к совершению террористических актов в день Достоинства и Свободы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Спецслужба установила, что мужчина был завербован представителем информационной группы «Сапфир», созданной ГУ Генштаба ВС РФ. На сотрудничество согласился с идеологических соображений.

По заданию кураторов провокатор зарегистрировался в соцсетях от имени проукраинского активиста. Накануне Дня Достоинства и Свободы он начал размещать призывы к совершению террористических актов в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

Эти действия должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне памятных дат и во время празднования. В случае осуществления каких-либо провокаций или беспорядков, российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений. Это должно было негативно повлиять на международный имидж Украины в мире.

Таким образом, СБУ разоблачила замысел спецслужб РФ и блокировали деятельность их агента-провокатора. Следователи провели обыск по месту жительства провокатора и изъяли компьютерную технику, на которой хранятся исчерпывающие доказательства.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) УК Украины, жителю Днепропетровской области грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 15 ноября сообщалось, что бывший сотрудник МВД, который работал на ФСБ РФ, приговорен к 12 годам заключения.Он был завербован в 2014 году на материальной основе во временно аннексированном Крыму.

За материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитии общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом.