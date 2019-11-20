Что украинцы будут покупать в Черную пятницу?

Традиционно, конец ноября в Украине – время акций и грандиозных скидок. Перед новогодними праздниками и последующим затишьем, продавцы стараются максимально увеличить объемы продаж, увлекая покупателей интересными предложениями с подарками. Порадовать себя и свою семью полезным приобретением стремится каждый украинец.

Обычно на конец года планируется покупка мебели, телевизора, новых смартфонов, бытовой техники. Рекордное количество косметики и парфюмерии в Черную пятницу продается на Makeup.com.ua, так как из этой категории товаров формируются подарочные комплекты для коллег и родственников, друзей и любимых.

Топ товаров, которые покупают на Black Friday

Средний чек покупок в Черную пятницу увеличивается в пять-восемь раз. Украинцы готовы тратить больше, зная, что в конечном итоге они выигрывают в цене. Рекорды продаж бьют цифровая техника, одежда и косметика с парфюмерией. Из косметики особым спросом пользуются маски с гиалуроновой кислотой, коллагеном, растительными маслами и экстрактами, а также омолаживающие кремы, сыворотки, эмульсии. Продукция с органическим составом стоит недешево, поэтому в скидочные дни чрезвычайно востребована.

Товары, которые украинцы будут покупать в Черную пятницу:

фитнес-браслеты, наушники, колонки, гаджеты, смарт-часы, смартфоны, планшеты;

бытовая техника: роботы-пылесосы, телевизоры, холодильники;

бьюти-приборы для укладки волос, эпиляторы, бритвы;

автотовары, запчасти и аксессуары для автомобиля;

ремни, сумки, кошельки, рюкзаки (планируются в качестве новогодних подарков);

мужская, женская брендовая одежда, постельное белье;

подарочные наборы косметики и парфюмерии.

Интернет-магазин Makeup начинает распродажу косметических подарочных наборов, шампуней, бальзамов, дезодорантов и других полезных товаров в ночь с 28 на 29 ноября. Поставьте напоминание, чтобы не забыть посетить распродажу Black Friday. Вас ждут реальные скидки от 500 брендов, а также множество подарков и сюрпризов.

Интернет-покупки – выгодно или нет?

Пройтись по магазинам в ночь с четверга на пятницу, когда следующий день рабочий – миссия практически невыполнимая. А вот совершить покупку через приложение смартфона – легко. Стоимость товаров онлайн зачастую ниже, чем в реальных торговых точках, поэтому даже с учетом доставки покупать в интернете выгодно.

Если вы планируете покупку техники: посудомойки, холодильника, посетите офлайн магазин, чтобы детально рассмотреть товар. Заказать такую модель потом вы сможете на распродаже с большой скидкой. Также выгодно купить в интернете можно продукцию, которая уже хорошо вам знакома: шампуни, гели для душа, различные бальзамы, в общем то, в чем вы уверены и не сомневаетесь.

Скидки до 80-90% помогут сделать запасы уходовых средств на ближайшее время. Часть покупок можно использовать для новогодних подарков. Удачной Черной пятницы!