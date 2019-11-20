Оккупационные власти продолжаю готовить детей к службе в российской армии и пропагандируют войну.

В общеобразовательной школе №18 аннексированного Россией Симферополя провели военно-спортивные игры.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Подробное описание мероприятий и фото также опубликованы на портале оккупационного "правительства" Крыма и на сайте школы.

"В соревнованиях приняли участие семь военно-патриотических юнармейских клубов: «Наследники Победы» МБУ «Городской подростково-молодежный центр», «Застава» МБОУ «СОШ № 18», «Зелёные погоны» из МОУ «Майская школа» Джанкойского района, «Кордон», «Бастион», а также кадеты «Гвардия» из Открытого космического лицея и «Ушаковцы» из МБОУ «СОШДС № 36». В игре были представлены команды трех возрастных категорий: 8-11 лет, 12-13 лет и 14-17 лет”, - говорится в сообщении.

На фото видно, что дети одеты в форму, расцветка которой дублирует форму Вооруженных сил Российской Федерации.

Отмечается, что дети и подростки "показали свои знания на теоретическом этапе, стреляли в тире, собирали и разбирали автомат Калашникова, заряжали патронами магазин".

Фото: Фото с сайта "Без формата"

Фото: Фото с сайта "Без формата"

Напомним, оккупационные власти Крыма, несмотря на нормы международного гуманитарного права, готовят детей к вступлению на службу в армию РФ и пропагандируют войну. Подготовка происходит по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях.

Ранее прокуратура Автономной республики Крым напомнила, что военное обучение детей - это нарушение международного гуманитарного права. Государство-оккупант не имеет права ни милитаризировать обучения, ни призывать юношей в ряды вооруженных сил. Россия же делает и то, и другое.

В сентябре 2018 года в оккупированном Джанкое во время празднования дня города оккупанты устроили показательное выступление детей, в ходе которого они бросались друг на друга со штыками, ножами, лопатами и шашками. Дети на сцене разыграли несколько милитаристских сценок со стилизованным боем и убийствами.