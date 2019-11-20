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На Донбассе противник из пушки БМП-1 обстрелял силы ООС

Потерь с украинской стороны нет. 

На Донбассе противник из пушки БМП-1 обстрелял силы ООС
Фото: ТСН

С начала суток 20 ноября на Донбассе российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв силы Операции Объединенных сил из пушки БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов.

Огонь велся в районе Березового Донецкой области, сообщили на странице штаба ООС в Facebook. Боевых потерь с украинской стороны нет.

За прошедшие сутки 19 ноября произошло 11 обстрелов, в том числе и с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия: минометов калибра 83 мм, вооружения БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"В районе ответственности ОТГ "Восток" российские оккупационные войска совершили пять обстрелов: дважды возле Водяного из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Березового - из СПГ и пулеметов; возле Гнутового - из автоматических гранатометов", - уточнили в штабе ООС.

В районе ОТГ "Север" произошло шесть обстрелов: возле Крымского, дважды неподалеку Пивденного, возле Зализного, Луганского и неподалеку Кондрашевской Новой.

Напомним, 19 ноября украинские военные сбили вражеский беспилотник, который сдетонировал после падения. Дрон был запущен с целью выяснения построения системы обороны и раскрытия систем огня подразделений ООС.

17 ноября российские войска атаковали позиции 46-й десантно-штурмовой бригады у села Сизое под Луганском с территории Российской Федерации. Один военнослужащий получил тяжелые ранения. Противник сбросил с дрона гранату, в результате чего множественные ранения спины получил один украинский военный.

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