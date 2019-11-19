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Глава МИД Германии призвал Россию выполнять Минские соглашения

Хайко Маас подчеркнул, что Украина свои обещания воплотила в жизнь. 

Глава МИД Германии призвал Россию выполнять Минские соглашения
Фото: twitter.com/GermanyDiplo

Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко призвал Россию к выполнению своих обязательств в рамках Минских договоренностей и накануне встречи в "нормандском формате"

Он отметил, что Украина выполнила свои обещания и теперь черед России, передает "Интерфакс-Украина". Маас подчеркнул, что жители Донбасса заслуживают реального режима тишины, поскольку нужно возобновить инфраструктуру региона. 

"На Донбассе за время войны погибли уже более 13 000 человек, мы должны закончить это, слишком долго это является реальностью в Украине. Сейчас у нас есть хорошая возможность, лучшая возможность за длительное время изменить ситуацию... Сделаны важные шаги в Станице Луганской, в Золотом и Петровском, было отведено войско, продолжается постройка моста. На наш взгляд, сейчас очередь России реализовывать договоренности, необходимые действия и результат", - сообщил Маас.

Глава МИД Германии отметил, что вопрос закона об особом статусе Донбасса и подготовка к местным выборам на временно оккупированных территориях - это только часть вопросов, которые нуждаются в решении в ближайшее время.

Напомним, Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" еще 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече. Российская сторона выдвинула условие - провести разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области. Украина условия выполнила - возле Золотого разведение состоялось в конце октября, а возле Петровского - 9-11 ноября. После этого Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке саммита.

15 ноября Франция озвучила новую дату для встречи - 9 октября. Эти данные подтвердили и в Офисе президента. Встреча лидеров стран "нормандской четверки" пройдет в Париже. 

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