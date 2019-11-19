На Донбассе пытаются скрыть массовую заболеваемость среди боевиков

Командование из РФ рекомендовало не афишировать количество больных.

Командование российско-оккупационных войск на Донбассе пытается скрыть масштабы распространения инфекционных заболеваний среди личного состава объединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

По информации Главного управления разведки Минобороны, заболеваемость растет из-за того, что привезенные с территории России лекарства являются просроченными и непригодными к использованию.

"Указанная проблема на прошлой неделе обсуждалась как наиболее острая во время учебно-методического сбора с начальниками медицинских служб оккупантов", - уточнили в сообщении.

Отмечается, что руководство военно-медицинской службы ВС России советовало не афишировать уровень заболеваемости и лечить военных в гражданских больницах.

Напомним, 11 ноября украинская разведка обнародовала данные о том, что РФ активизировала укомплектацию личным составом объединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил РФ. Они принудительно призывают местное население, в том числе и непригодное по состоянию здоровья.

Оккупанты проводят медицинское обследование населения по упрощенной процедуре, без учета врачебных комиссий по месту их проживания.