Суд арестовал полулитровую банку из-под горошка, в которой судья райсуда Сум спрятал взятку

Высший антикоррупционный суд наложил арест на полулитровую банку, в которой судья Заречного районного суда Сум спрятал 2 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Максима Хижняка об аресте имущества судьи и своим решением от 14 ноября "арестовал стеклянную банку емкостью 0,5 литра с надписью "Хозяюшка зеленый горошек" с капроновой крышкой".

Также суд арестовал систему видеофиксации придомовой территории судьи.

Как сообщалось, детективы НАБУ задержали судью Заречного районного суда Сум "на горячем" - после получения им 2 тысяч долларов за непривлечение к административной ответственности. Деньги были спрятаны в банку из-под горошка. На сайте Заречного райсуда Сум сообщалось, что сотрудники НАБУ проводили следственные действия в рабочем кабинете Николая Шершака.

Напомним, в 2016 году киевский судья Николай Чаус попался на взятке в 150 тысяч долларов. Он хранил свои деньги в трехлитровых банках.