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Британские инструкторы начали обучать украинских пехотинцев по программе ORBITAL

Украинский военнослужащие пройдут такое обучение впервые.

Британские инструкторы начали обучать украинских пехотинцев по программе ORBITAL
Фото: facebook.com/30brigade

В 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского началось обучение военнослужащих под руководством британских инструкторов в рамках учебно-тренировочной миссии операции ORBITAL.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в фейсбуке.

Отмечается, что операция ORBITAL в Украине была начата в 2015 году, но украинские военнослужащие пройдут такое обучение впервые.

Обучение будет проходить по восьми направлениям: курс подготовки командиров взводов, курс подготовки старшего и младшего сержантского состава, курс базовой пехотной подготовки, курс разведки, курсы для инструкторов - подготовка марксменов (принципы меткой стрельбы), тактическая медицина и минная безопасность.

Фото: facebook.com/30brigade

Фото: facebook.com/30brigade

"Основная цель этих учений - подготовка наших воинов к ведению боевых действий в различных условиях и приведения наших подразделений в соответствие со стандартами государств-членов НАТО. Во время занятий военнослужащие будут изучать тактику ведения боевых действий в различных условиях, совершенствовать личные навыки и тренироваться действовать малыми подразделениями", - сказано в сообщении.

Напомним, британские военные инструкторы продолжат работу в Украине до марта 2023 года.

Кроме того, в марте 2019 года правительство Канады объявило о продлении учебной миссии UNIFIER в Украине до конца марта 2022 года.

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