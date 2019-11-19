За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ООС

За минувшие сутки оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего ранен один украинский боец. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, враг вел огонь из пушек БМП", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группы Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов: дважды возле Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Березового – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов; возле Талаковки и Гнутового – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Широкиного – из стрелкового оружия.

Также зафиксировано 7 вражеских обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север": неподалеку Крымского – из орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Луганского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Новотошковского – с вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Майского и Гладосового – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

«Вчера, 18 ноября, на Приазовье, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет», - сказано в утренней сводке.

Напомним, за время работ по разминированию возле н.п. Петровское-Богдановка Донецкой области пиротехники нашли и обезвредили 89 взрывоопасных предметов.